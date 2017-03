De politie, brandweer en reddingsdiensten zijn zondag een grote zoekactie begonnen in het Ketelmeer. Reddingsboten uit Urk speuren het water af op zoek naar een vermist persoon.

Ook wordt er op stranden en in ondiep water tot 300 meter uit de kant gezocht. Niet ver de Ketelbrug is de auto van de 25-jarige vermiste persoon uit Dronten teruggevonden. De man is sinds vrijdag niet meer gezien.