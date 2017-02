Grote VOC-expositie in Nationaal Archief

Met een verhaal over de VOC-geschiedenis van hun stad opent een aantal burgemeesters donderdag in het Nationaal Archief in Den Haag de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’. Ook cultuurminister Jet Bussemaker is erbij.

Het is voor het eerst dat het archief kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen van de roemruchte handelsonderneming op deze schaal tentoonstelt. Aanleiding is de digitalisering ervan.

Aan de tentoonstelling werkten onder anderen Nelleke Noordervliet en Ramsey Nasr mee. Zij verplaatsten zich in een gouverneur-generaal, een grootaandeelhouder, een dominee en een matroos, waarbij ze meteen een link leggen naar het heden. Het Nationaal Archief heeft voor de tentoonstelling ook tien nakomelingen van VOC-opvarenden geinterviewd.

Onder de stukken die zullen worden geëxposeerd zijn onder meer het Journaal van Bontekoe, bijgehouden tijdens reizen van Batavia naar de kust van China en van Batavia naar Texel, en het scheepsjournaal van De Gelderland, die naar de Molukken voer. Dit journaal bevat een tekening van een dodo, de vroegst bekende Nederlandse afbeelding van dit inmiddels uitgestorven dier.