Grote uitslaande brand in centrum Delfzijl

Een grote uitslaande brand in het centrum van Delfzijl heeft een pand waar een kledingwinkel in zit volledig verwoest. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en probeert uitbreiding naar naastgelegen winkels en woningen te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer begon de brand in een woning boven de kledingwinkel. „De bewoners zijn veilig. We zijn aan het kijken of we nabijgelegen woningen moeten ontruimen. Het gaat om een zeer felle uitslaande brand.”

Vrijdagochtend vroeg rond 4.00 uur kwam de melding binnen en al snel schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. De oorzaak van de brand is nog onbekend.