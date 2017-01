Grote stroomstoring hult Amsterdam in donker

Een stroomstoring heeft dinsdagochtend vroeg een groot deel van Amsterdam en omgeving in het donker gehuld. Rond 04.00 uur zaten zo’n 360.000 huishoudens in de hoofdstad, Zaandam en Landsmeer zonder stroom en ook de straatverlichting deed het op veel plekken niet. De oorzaak van de storing bij een hoogspanningsverdeelstation van Liander is nog niet bekend.

Door de stroomstoring lag ook het openbaar vervoer plat. Treinen reden niet en ook de bussen, trams en metro’s stonden stil. Dat had tot gevolg dat veel mensen de auto namen, wat weer tot files leidde in en rond de stad.

Rond 06.30 uur hadden zo’n 160.000 klanten weer stroom. De storing was rond 09.00 uur helemaal verholpen. Wel waren er nog problemen met de stadsverwarming, waardoor 20.000 huishoudens zonder verwarming zaten. De meeste huizen zijn inmiddels weer verwarmd.

Voor 08.00 reden de bussen weer en daarna werd ook het metro- en tramverkeer opgestart. De NS verwacht dat het nog wel even duurt voordat alle treinen weer op schema rijden. Reizigers die naar Amsterdam, Utrecht of Schiphol moeten, krijgen het advies hun reis uit te stellen.

MC Slotervaart heeft vanwege de stroomstoring dinsdag alle operaties en andere ingrepen geannuleerd. De poliklinieken van het ziekenhuis blijven tot 12.00 uur dicht.

De politie stuurde alle agenten de straat op en politieauto’s zetten hun zoeklicht aan voor enige verlichting. De nachtdienders bleven iets langer doorwerken, liet een woordvoerder weten. Volgens hem zijn er overigens minder ongelukken gebeurd dan tijdens een normale ochtendspits.