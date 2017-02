Grote solo voor ontwerper Baas

In de designwereld staat hij al geruime tijd stevig in aanzien en zelfs het gezaghebbende Museum of Modern Art (MoMa) in New York heeft inmiddels werk van hem: ontwerper Maarten Baas (1978). Het Groninger Museum presenteert vanaf 18 februari een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk.

In acht zalen zullen er ruim tachtig werken te zien zijn. De expositie begint met zijn bekendste ontwerpen, een serie die de naam Smoke meekreeg. Het zijn meubels die hij liet branden en daarna met een speciale coating weer nieuw leven inblies. Ze werden zelfs in productie genomen voor de verkoop.

„Baas laat mensen anders kijken naar spullen, je gaat erover nadenken. Het zijn alledaagse dingen, waar hij zijn draai aan geeft, een melancholieke, een speelse, een absurde of een humoristische. Zijn werk heeft soms zelfs een grote lolligheidsgraad”, aldus conservator Sue-An van der Zijpp. Dat Baas voor een geintje te porren is bleek ook in Milaan in 2014, toen hij de rol van circusdirecteur speelde in zijn eigen designpresentatie (waarmee hij de Milan Design Award won).

Baas trok verder de aandacht met een serie kleimeubelen en met verschillende klokken, waaronder manshoge exemplaren. Sta je daarvoor, dan lijkt het of iemand aan de andere kant met een stift telkens de veranderende tijden aanbrengt.

Het Groninger Museum heeft Baas vanaf zijn afstuderen in 2002 gevolgd. De expositie is geen retrospectief omdat Baas op de toppen van zijn kunnen zou zijn, aldus de conservator. Hij heeft waarschijnlijk nog veel in petto. Zo wil hij een boom in een mal laten groeien zodat die de vorm krijgt van een stoel. Daar zullen pas toekomstige generaties plezier van gaan hebben, is de verwachting.