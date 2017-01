Grote politieactie om „dreiging” Veenendaal

De politie is woensdagochtend met veel mankracht in actie gekomen bij een winkelcentrum in Veenendaal. Daar was sprake van een „dreiging”, aldus een woordvoerster. Wat er precies aan de hand was, wilde ze niet direct vertellen.

Volgens lokale media is een gewapende man opgepakt. De politie wilde dat bevestigen noch ontkennen.

Man gearresteerd bij grote politieactie in Veenendaal (update) https://t.co/f8PUaNbLHk — VeenendaalseKrant.nl (@VeenendaalseKr) January 4, 2017

De actie bij Passage Corridor is inmiddels voorbij en van dreiging is geen sprake meer.

De burgemeester van Veenendaal Wouter Kolff bevestigt op Facebook dat er een grote politieactie heeft plaatsgevonden in en rond het winkelcentrum. „Deze actie was van dusdanige omvang dat veel bezoekers, inwoners en media hier iets van hebben meegekregen. De politieactie is inmiddels beëindigd en het winkelcentrum is weer normaal en veilig toegankelijk.”