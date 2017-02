Grote kans op gladheid door nieuwe sneeuwval

Mensen die zaterdagavond en -nacht de weg op gaan, doen er net als vrijdag goed aan voorzichtig te doen. In Zeeland, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland is het door sneeuwval plaatselijk glad. En zaterdagavond en -nacht trekt weer sneeuw over grote delen van het land. Volgens het KNMI grofweg over een brede strook van oost naar (noord-)west. De kans op gladheid wordt dan opnieuw groot.

Sneeuwval leidde vrijdagavond op de wegen in de Randstad tot tientallen ongevallen. Er was vooral blikschade.

Rijkswaterstaat raadt ook nu automobilisten weer aan rustig te rijden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en voldoende afstand van voorgangers te houden. Zaterdag waren er in het hele land ook ongevallen door de gladheid. Volgens een woordvoerster gebeurden die voornamelijk op op- en afritten en in bochten.