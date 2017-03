Grote internationale actie tegen witwassen

Tientallen agenten ondersteund door medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD zijn dinsdag meerdere panden binnengevallen in het kader van een groot witwasonderzoek. Het zwaartepunt van de actie ligt in Zuidoost-Drenthe, maar ook op andere plaatsen in Nederland, België, Duitsland en Sint-Maarten worden huiszoekingen gedaan.

Er zijn tot nog toe vijf personen aangehouden. „Bij de invallen wordt gezocht naar financiële administratie. Daarnaast legt het onderzoeksteam beslag op onroerend goed, waardevolle goederen en geld”, aldus de politie.