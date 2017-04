Grote drukte bij Bloemencorso Bollenstreek

SASSENHEiM (ANP) - Het is druk langs de route van het jaarlijkse Bloemencorso van de Bollenstreek. Een woordvoerster van de organisatie zegt dat er twee keer zoveel mensen langs de kant staan als vorig jaar. Rond 13 uur was de stoet van praalwagens, met bloemen versierde auto’s en muziekkorpsen aangekomen in Sassenheim, waar pauze wordt gehouden.

Het corso vertrok zaterdagochtend uit Noordwijk en eindigt zaterdagavond in Haarlem. In de middag komt de stoet langs de Keukenhof. De wagens zijn versierd met bolbloemen als hyacinten, tulpen en narcissen. Het thema is dit jaar Dutch Design, naar de Nederlandse kunstbeweging De Stijl die honderd jaar geleden werd opgericht.

Vorig jaar trok het bloemenspektakel 1 miljoen bezoekers.