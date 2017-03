„Grote doorbraak voor gedupeerde Groningers”

„Een absolute doorbraak voor de inwoners van het aardbevingsgebied.” Zo noemt advocaat Pieter Huitema woensdag het oordeel van de rechtbank in Assen dat de NAM ook aansprakelijk kan worden gesteld voor immateriële schade die bewoners in het door aardbevingen getroffen Groningen hebben.

Huitema stapte namens 127 gedupeerde Groningers naar de rechter. Hij verwacht dat zo’n tachtig van hen na de uitspraak een schadeclaim kunnen indienen. „In theorie gaat het echter in het hele aardbevingsgebied om duizenden, misschien wel tienduizenden mensen die geestelijk lijden en met een doktersverklaring hun immateriële schade vergoed kunnen krijgen.”

Omdat de rechter heeft aangegeven dat dat het woongenot door de aardbevingen is aangetast, kunnen mensen volgens Huitema ook de rente op hun hypotheek terugvorderen.

De advocaat hoopt dat de NAM deze zaak niet gaat vertragen. „Hoe lang het duurt is afhankelijk van de NAM. Het zou de NAM sieren als ze een handreiking doen en met ons in gesprek gaan over een goede oplossing. Maar als ze in hoger beroep gaan kan het jaren duren voordat mensen hun schade vergoed krijgen.”