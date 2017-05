Grote controle op camping Fort Oranje

Met ruim vijftig ambtenaren worden woensdag alle stacaravans op de beruchte camping Fort Oranje in Rijsbergen gecontroleerd. Tussen zes- en zevenhonderd caravans worden gecontroleerd of ze veilig genoeg zijn om in te wonen, aldus een woordvoerster van de gemeente Zundert. De campingbeheerder krijgt de opdracht om overtredingen te herstellen. De deelnemende ambtenaren zijn van diverse gemeenten in West-Brabant. De resultaten van de controle worden donderdag verwacht.

Fort Oranje is onder andere bekend door een goedbekeken serie die SBS6 heeft uitgezonden over de ernstig verwaarloosde en verloederde camping. De serie toonde de schrijnende woonomstandigheden van de bewoners van verpauperde stacaravans. De drukte op de camping neemt in deze tijd van het jaar traditioneel weer toe vanwege de komst van arbeidsmigranten die werken voor landbouwers in de regio.

De gemeente Zundert probeert de camping al jaren te sluiten maar dat is tot dusver niet gelukt.