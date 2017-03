Grote brand verwoest bedrijf Amsterdam-Noord

Een inktverwerkingsbedrijf in Amsterdam-Noord is dinsdagochtend in vlammen opgegaan. De grote brand brak rond 07.00 uur uit in het pand in de Schaafstraat, zei een woordvoerder van de brandweer. De vlammen sloegen uit het dak en er was dikke zwarte rook te zien.

Vermoedelijk begon de brand met een gasexplosie. Niemand raakte gewond. Het vuur sloeg niet over naar omliggende panden, maar die liepen volgens de zegsman flinke schade op.

De brandweer rukte met veel materiaal uit. Tegen half tien nam de rook af. Aanvankelijk dacht de brandweer dat het om een garagebedrijf ging.

Mensen kregen het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren sluiten.