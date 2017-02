Grote brand in Oude-Tonge

In Oude-Tonge (Goeree-Overflakkee) woedt vrijdagavond een grote brand in een houtbewerkings- en staalverwerkingsbedrijf aan de Energiebaan. De brandweer is met groot materieel bezig het vuur te blussen.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat de brand binnen is begonnen, aldus een brandweerwoordvoerder ter plaatse. Er komen geen „alarmerende stoffen” vrij.