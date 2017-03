Grote brand in Kapelle, sirenes gaan af

In het Zeeuwse Kapelle woedt donderdag een grote brand aan de Oostambachtweg. De brand onstond in een enorme stapel van honderden fruitkisten, maar is overgeslagen naar een aantal naastgelegen loodsen. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur ook het woonhuis bereikt.

Bij de brand komt veel rook vrij, die over de aangrenzende woonwijk Overtieringe trekt. In verband met de rookontwikkeling gaan in Kapelle de sirenes af en heeft de veiligheidsregio een NL-alert verzonden.

In de NL-alert worden omwonenden ertoe opgeroepen hun ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten.