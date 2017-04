Er woedt een grote brand bij de Fruitveiling in het Limburgse Margraten. De brand werd rond 10.00 uur gemeld via een brandmelder. De brand is ontstaan in de werkplaats. De brandweer is ter plaatse met meerdere voertuigen.

Het pand is volgens de brandweer „heel moeilijk bereikbaar.” Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.