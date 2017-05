Grootste windpark op zee geopend

Met de opening van Windpark Gemini heeft Nederland maandagmiddag officieel een van ’s werelds grootste windparken op zee binnen zijn grenzen. De 150 turbines, die 85 kilometer uit de kust bij Groningen staan, leveren stroom aan 785.000 huishoudens. Het park heeft een oppervlakte van 68 vierkante kilometer.

Met de bouw van het windpark, dat al enkele weken operationeel is, is een bedrag van 2,8 miljard euro gemoeid. De energieproductie van het park zorgt voor een CO2-reductie van 1250 miljoen kilo. De officiële opening start maandag om 14.00 uur met toespraken van de bestuursvoorzitters van de vier aandeelhouders: Northland Power, Siemens, Van Oord en HVC. De handeling vindt plaats in Eemshaven.