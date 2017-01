Groot overzicht van ‘Duitse Freud’ in MORE

De Berlijnse kunstenaar Johannes Grützke (1937) zou buiten Duitsland nog niet eerder zo’n grote overzichtstentoonstelling hebben gehad als „Der Pinsel hat gesprochen”, die vanaf 26 februari te bezoeken is in Museum MORE in Gorssel. Er zijn meer dan zestig werken te zien.

De realist Grützke, die uitbundige zedenschetsen en (zelf)portretten maakt, mag in ons land relatief onbekend zijn, hij is wel vergeleken met zijn grote Britse collega Lucian Freud. De Duitser „toont de mens in al zijn glorieuze gekte”. „Met gevoel voor ironie en ook met compassie. Zijn penseel lijkt genadeloos, maar is zelden wreed”, aldus MORE.

„In Duitsland wordt Grützke inmiddels beschouwd als de laatst levende der grote realistische kunstenaars”, zegt het museum. Dat heeft wel even geduurd. Van modes in de kunst moest Grützke namelijk nooit veel hebben.

„Kunst is niet modern, kunst is altijd”, vindt hij. Hij ging altijd zijn gang, in zijn eentje, en werd aanvankelijk vooral door particulieren verzameld. Ook in zijn vaderland werd hij in 1991 pas echt bekend, door het 32 meter lange panorama Der Zug der Volksvertreter, een stoet aan allegorische figuren, in de Frankurter Paulskirche.