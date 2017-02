Groot onderzoek naar voorstadium borstkanker

Patholoog Jelle Wesseling van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam gaat onderzoek doen naar het voorstadium van borstkanker (DCIS). Hij heeft hiervoor bijna 18 miljoen euro gekregen van het Britse Cancer Research UK en het Nederlandse KWF Kankerbestrijding.

DCIS, of voluit ductaal carcinoom in situ, is een aandoening die bij enkele duizenden vrouwen per jaar wordt ontdekt. Bij DCIS zitten er afwijkende cellen in de melkgangetjes in de borst. Volgens Wesseling kunnen die afwijkende cellen borstkanker worden. „Maar we weten inmiddels dat dit vaak niet gebeurt. Soms groeien die afwijkende cellen maar heel langzaam. Bovendien kan DCIS niet uitzaaien. In veel gevallen kan DCIS daarom eigenlijk geen kwaad”, zegt de patholoog.

Op dit moment valt niet te onderscheiden bij welke vrouwen DCIS wel zal uitgroeien tot borstkanker en bij welke niet. Het onderzoek van Wesseling heeft daarom als doel het onderscheid tussen hoog risico en laag risico te bepalen „om veel vrouwen een onnodige en belastende behandeling te besparen”.