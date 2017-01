De politie is een groot onderzoek begonnen naar een schietpartij in Rotterdam maandagavond. Een 38-jarige Rotterdammer raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Getuigen hebben meerdere knallen gehoord.

Het gebeurde op het W.G. Witteveenplein, waar de politie na meldingen een man met een hoofdwond vond. Na het schieten zijn twee mannen weggerend en in een auto verder gevlucht. Ze zijn nog steeds spoorloos.