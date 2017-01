Groningen krijgt bed-bad-broodschip

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen in Groningen vanaf volgende week de nacht doorbrengen op een schip. Op de boot is plek voor maximaal 112 personen, die niet meer terecht kunnen in een asielzoekerscentrum. De gemeente wil met deze zogenoemde bed-bad-broodvoorziening voorkomen dat de vluchtelingen op straat belanden.

Het schip ligt naar verwachting vanaf maandag aan de noordzijde van het Eemskanaal nabij de Berlagebrug. Het blijft drie tot vier maanden liggen.

„Eind september hebben we besloten de bed-bad-broodvoorziening uit te breiden met een aantal units”, zegt wethouder Ton Schroor (zorg). „Deze worden naar verwachting komend voorjaar geplaatst en moeten dan nog gereed worden gemaakt. Omdat uitbreiding echter al op korte termijn noodzakelijk is, huren we nu eerst deze boot.”