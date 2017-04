Groningen Airport in Eelde is dinsdagochtend op last van de marechaussee ontruimd. Iedereen moest naar buiten. Volgens een woordvoerder is er onbeheerde bagage aangetroffen. Uit voorzorg moet iedereen een bepaalde afstand bewaren, maar omdat de terminal relatief klein is moet iedereen naar buiten.

Een speciale speurhond met begeleider wordt per helikopter vanaf Schiphol ingevlogen om het stuk bagage te controleren.