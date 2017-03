Groep omgekomen student woensdag nog terug

De groep van ongeveer twintig studenten waartoe de in de Franse Alpen omgekomen Nederlandse student behoorde, keert woensdagmiddag om 17.00 uur per bus terug naar huis. De vriendin van de overleden student was al eerder vertrokken, zei Tim van den Bergh van touroperator Husk (een onderdeel van Sundio Group) woensdag.

De wintersporters zijn volgens hem lid van de Nijmeegse Studentenvereniging De Navigators. De groep was sinds zondag op wintersport bij Valfréjus en zou vrijdag terugkeren. „Ze zijn enorm aangeslagen”, aldus Van den Bergh. Twee studenten van 21 en 25 jaar worden nog vermist. Hij weet nog niet wanneer het lichaam van de omgekomen wintersporter wordt vrijgegeven om naar Nederland te worden gebracht.

Volgens Van den Bergh gingen de drie met hun snowboards buiten de piste, zonder gids en beveiliging. Ze waren volgens hem gewaarschuwd dat er lawinegevaar was.

Dinsdag rond 16.00 uur zou een van het drietal nog een sms’je hebben gestuurd naar de rest van de groep, maar volgens Van den Bergh was dat „geen verontrustend” bericht. „De rest van de groep dacht eerst dat ze al terug waren of ergens wat zaten te drinken”, aldus Van den Bergh. Pas rond 19.00 uur werd duidelijk dat het drietal nog niet terug was.