Griekse bombrief voor Dijsselbloem

Eurogroepvoorzitter en demissionair minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) was doelwit van een van de acht bombrieven die maandag in Athene zijn onderschept en onschadelijk gemaakt. Zijn woordvoerder heeft dat dinsdagmiddag bevestigd. Hij wilde verder niets meedelen.

Premier Mark Rutte vindt het verschrikkelijk dat mensen bombrieven sturen. „Daar is geen enkele rechtvaardiging voor te vinden”, aldus Rutte. PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher noemt het „heel ernstig” en „afschuwelijk”. Hij kan zich niet herinneren dat een Nederlandse bewindsman ooit eerder zoiets is overkomen.

Volgens Griekse bronnen waren de bombrieven bestemd voor hoge EU-functionarissen die zijn betrokken bij de onderhandelingen over het steunprogramma voor Griekenland. Ook de namen van de Franse EU-commissaris Pierre Moscovici en de Duitse baas van het EU-steunfonds ESM, Klaus Regling, worden genoemd. De Europese Commissie weigert commentaar, maar zegt de ontwikkelingen „met zorg” te volgen.

De brieven zijn van hetzelfde type dat eerder bij het Duitse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Parijs belandden. Woensdag onderschepte de postkamer van het Duitse ministerie van Financiën in Berlijn een brief met springstof die was gericht aan Dijsselbloems collega Wolfgang Schäuble. De dag erna raakte een werkneemster in het Parijse IMF-kantoor gewond bij het openen van een bombrief.

In Griekenland heerst veel woede over de vergaande economische hervormingen die de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van Athene eisen in ruil voor de miljarden die het land mag lenen.