Greenpeace teleurgesteld over mislukt overleg

Greenpeace is teleurgesteld dat de formatiebesprekingen zijn vastgelopen. Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie: „In welke nieuwe samenstelling er nu geformeerd gaat worden, de opgave blijft dezelfde. Linksom of rechtsom moeten de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald. Er is grote steun voor een echt groen regeerakkoord, zowel vanuit de samenleving als vanuit het bedrijfsleven.”

Die brede steun laat volgens Greenpeace zien dat de tijd er echt rijp voor is. „Bovendien hebben alle politieke partijen behalve PVV zich destijds gecommitteerd aan Parijs.”