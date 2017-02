Greenpeace in actie tegen pijplijn VS

Bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost heeft Greenpeace een meterslange ‘oliepijpleiding’ aangelegd die uitkomt in de entree van het pand. De milieuorganisatie protesteert daarmee tegen de lening die ING verstrekt aan de omstreden oliepijpleiding Dakota Access in de Verenigde Staten.

Met het ingraven van twintig stukken zware buis wil Greenpeace laten zien wat voor inbreuk de pijpleiding betekent. „De ING-bank steunt met Nederlands geld de stuitende mensenrechtenschendingen en dreigende milieuvervuiling in de Verenigde Staten”, aldus campagneleider Kim Schoppink. „ING doet daarmee aan Dirty BankING.”

De Dakota Access pijplijn moet 450.000 ton ruwe olie dwars door de VS gaan vervoeren. Het traject gaat door het reservaat van de Standing Rock Sioux, die vrezen voor lekkages en vervuiling van hun drinkwater.

Oud-president Barack Obama liet de aanleg eind 2016 opschorten om alternatieve routes te onderzoeken. Zijn opvolger Donald Trump zette de aanleg toch door.