Gouden bruiloft voor prinses Margriet

Prinses Margriet (73) en Pieter van Vollenhoven (77) zijn dinsdag vijftig jaar getrouwd. De twee leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Leiden, waar Van Vollenhoven de prinses eens een levende muis in een bonbondoos cadeau gaf. Van Vollenhoven was de eerste burger die zijn intrede deed in het koningshuis en dat ging niet zonder slag of stoot. In 2002 verscheen een boek waaruit bleek dat hij voor zijn huwelijk door prins Bernhard en prinses Beatrix was tegengewerkt.

Margriet koos ook niet zomaar voor Pieter. In een tv-interview ter gelegenheid van hun zilveren huwelijk, zei ze dat ze zonder toestemming van het parlement niet met hem zou zijn getrouwd, om haar lijn in de troonsopvolging niet kwijt te raken. Maar het parlement had geen bezwaar tegen het huwelijk.

Margriet en Pieter kregen vier zonen: Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris.

Ter gelegenheid van de gouden bruiloft is de trouwkoets uit 1967 nog tot en juni te bezichtigen in het Koetshuis van Paleis Het Loo in Apeldoorn.