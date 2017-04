Goederentrein botst op graafmachine

Op een spoorwegovergang in Deurne is een goederentrein op een graafmachine gebotst. Er zijn volgens een woordvoerder van de brandweer geen gewonden gevallen. De graafmachine is waarschijnlijk een stuk door de trein meegesleurd, hierdoor is een aantal bovenleidingen geraakt.

Tussen Helmond en Horst-Sevenum rijden er geen treinen. Volgens de NS gaat dit tenminste tot 11.00 uur duren.

Een paar wagons van de goederentrein bevatten chemische stoffen. Maar volgens de brandweer zijn de wagons niet beschadigd en zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.