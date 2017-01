Glibberend van west naar oost

Spekgladde wegen door sneeuw en ijzel zorgden zaterdag de hele dag voor grote problemen in het land. Na een code oranje-waarschuwing van het KNMI in verband met gevaarlijk weer, drukte ook Rijkswaterstaat mensen op het hart vooral niet de weg op te gaan als dat niet absoluut noodzakelijk was. De gladheid verplaatste zich in de loop van de dag van het westen naar het oosten. Aan het begin van de avond was het alleen nog glibberen in het oosten en zuidoosten van het land.

De VerkeersInformatieDienst telde zaterdag sinds middernacht 458 aanrijdingen waar een berger aan te pas moest komen. Het KNMI trok in de loop van de dag de weerswaarschuwing voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland in, nadat eerder al werd afgeschaald van code oranje naar geel. Ook voor de provincies Groningen, Flevoland en Utrecht paste het weerinstituut de waarschuwing ’s middags aan van oranje naar geel.

In het oosten en zuidoosten van het land blijft ook zaterdagavond code oranje van kracht. Daar zorgt de ijzel aan het einde van de dag nog steeds voor grote problemen op de wegen en tientallen ongevallen. Delen van de A73, A2 en A50 werden op last van de politie tijdelijk afgesloten nadat daar teveel auto’s in de problemen kwamen. Aan het begin van de avond werd in Rotterdam de Erasmusbrug afgesloten omdat grote stukken ijs van de tuien van de brug op het wegdek belandden.

Rijkswaterstaat probeert al de hele dag met man en macht de gladheid op de wegen te bestrijden. Tot 16.00 uur ging er al ruim 11,8 miljoen kilo strooizout doorheen. Onder meer tussen Dordrecht en Geldermalsen reden minder treinen door ijzel op de bovenleiding. Tussen Lelystad en Zwolle was het treinverkeer door ijzel lange tijd helemaal gestremd.

Het KNMI waarschuwt dat het in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw in het hele land lokaal glad kan worden door bevriezing.