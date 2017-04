Giro555: herstel Nepal blijft lastig

De wederopbouw van Nepal blijft hinder ondervinden van de bureaucratie in het land dat dinsdag precies twee jaar geleden door aardbevingen werd getroffen. Dat zeggen de samenwerkende hulporganisaties van Giro555. Trage bouwinspecties, gecompliceerde overheidsprocedures, gebrek aan goed personeel en materiaal vertragen nog steeds het herstel van huizen, scholen en klinieken.

Bij de aardbevingen op 25 april en 12 mei 2015 in Nepal kwamen bijna 9000 mensen om. Ruim 600.000 huizen werden verwoest. Mensen in Nederland brachten op Giro555 25 miljoen euro bijeen voor hulp aan de slachtoffers. Daarvan is bijna 24 miljoen euro uitgegeven.

Bijna een kwart van dit geld, 5 miljoen euro, ging naar huisvesting. Zo kregen 266.000 mensen tijdelijk onderdak en werden 1700 huizen hersteld en herbouwd. Zo’n 4,5 miljoen euro is besteed aan voorzieningen voor water en sanitair.

Tot eind 2017 blijven de samenwerkende hulporganisaties in Nepal om het land weer op te bouwen.