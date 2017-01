Gewonden naar ziekenhuis na botsing trams

Bij een botsing tussen twee trams in Rotterdam zijn zondagmiddag zo’n tien mensen lichtgewond geraakt, onder wie de conducteur. Volgens een woordvoerder van de RET botsten rond 15.00 uur de trams van lijn 7 en lijn 8 bij een kop-staartbotsing op elkaar, vlakbij het Centraal Station. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Er is bij de trams geen veiligheidssysteem om botsingen te voorkomen, de trambestuurders moeten zelf remmen.

Meerdere ambulances werden ingeschakeld om de gewonden te behandelen; er waren onder meer klachten over nekpijn en pijn aan een been. Volgens de politie werden vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden werden ter plaatse behandeld.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Daarna worden de trams naar de remise gesleept. De RET zal ook een eigen onderzoek starten.

Door de aanrijding kwam het tramverkeer van en naar het Centraal Station stil te liggen.