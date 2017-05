Gewonden door ongeval in ziekenhuis Capelle

In het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel zijn donderdagmorgen twee medewerkers gewond geraakt, nadat in het magazijn een vat met ontsmettingsmiddel was gaan lekken. De medewerkers hebben het ontsmettingsmiddel perazijnzuur ingeademd en zijn overgebracht naar de spoedeisende hulp, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Een afdeling van het ziekenhuis is ontruimd. De pati├źnten zijn overgebracht naar een andere afdeling. Het ziekenhuis is nog gewoon in gebruik, aldus de woordvoerder.

Op de vloer in het magazijn lag een grote plas met perazijnzuur die inmiddels is afgedekt zodat de stof niet verder uitdampt. Het goedje heeft een penetrante geur en veroorzaakt bij inademen ademhalingsklachten. Het lek is inmiddels gedicht, aldus de zegsman. Het is volgens hem nog niet duidelijk of het vat is gaan lekken of is omgevallen.