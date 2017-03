Op het terrein van het asielzoekerscentrum in Leersum (provincie Utrecht) is donderdag een gewonde gevallen bij een steekpartij. Twee mensen zijn aangehouden, meldt de politie.

Hoe het slachtoffer eraan toe is en wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan, kan een woordvoerster nog niet zeggen. Ook is nog niet bekend of het gaat om bewoners van het azc. Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen. De twee verdachten zijn afgevoerd naar het politiebureau.