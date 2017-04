Gevaarlijke molens stilgelegd

Tientallen molens in Nederland zijn stilgelegd omdat er mogelijk bouten zijn losgeraakt waarmee de wieken vastzitten. Bij twee molens, in Schiedam en Haastrecht, was dat al gebeurd, bericht de NOS zaterdag.

Bij 46 andere molens wordt dat nog onderzocht. De wieken bij de betrokken molens zijn gemaakt van twee stalen stukken die met bouten en moeren aan elkaar vastzitten. Volgens directeur Leo Endedijk van vereniging De Hollandsche Molen ontstaat het probleem mogelijk omdat de molens te lang stilstaan waardoor er water in de constructie blijft staan. Vier procent van de Nederlandse molens heeft zo’n constructie, zegt hij.