Gemeenten: Weer stemmen per computer

De meeste gemeenten willen dat er snel nieuwe manieren komen om digitaal te stemmen.

Uit een rondgang van de NOS bleek zondag dat 90 procent van de 235 ondervraagde gemeenten zo snel mogelijk een stemcomputer wil, als dat maar veilig kan.

De gemeenten denken onder meer aan stemprinters. Kiezers brengen daar hun stem uit, de computer print een papier met de stem, die in een stembus wordt gedaan. Andere gemeenten willen kijken of het mogelijk is om online te stemmen. Eindhoven stelt voor om bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een proef te doen.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) zei gisteren dat hij elektronisch stemmen niet ziet zitten. Het is volgens hem te duur, omdat er nieuwe apparatuur moet worden aangeschaft. Ook vindt hij het risico op hacken te groot.

Onlinestemmen wil hij al helemaal niet toestaan, omdat dan niet duidelijk is of iemand zelfstandig zijn stem uitbracht. Wel wil hij toe naar een kleiner stembiljet, ter grootte van een A4’tje.