„Geluk dat land niet zwaarder is getroffen”

Het is deels geluk dat Nederland niet net zo zwaar is getroffen door de gijzelsoftware WannaCry als bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag gezegd tijdens de opening van de grote One Conference over cyberveiligheid in Den Haag.

Dijkhoff antwoordde op de vraag hoe het komt dat ons land minder zwaar is getroffen dan sommige andere landen. „Ik kan niet zeggen dat het Verenigd Koninkrijk een land is dat niet cyber-bewust is”, aldus de staatssecretaris. „Dus ik denk dat het voor een deel geluk is.”

Het is volgens hem niet goed om te denken dat Nederland minder kwetsbaar zou zijn dan andere landen. „Er zijn kwaadwillende mensen die gebruik zullen maken van iedere kwetsbaarheid die ze kunnen vinden, in welk land dat ook is.”

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wees erop dat in Nederland overheidsdiensten zoals het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het bedrijfsleven goed met elkaar samenwerken om dreigingen tegen te gaan. Volgens hem is de sector cyberveiligheid erg snel gegroeid in ons land.

De minister zei dat Nederland voor zijn toekomstige welvaart en werkgelegenheid afhankelijk is van digitalisering. „En er zal geen digitalisering zijn zonder cyber security”.