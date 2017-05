Geen vervolging militairen na dodelijk ongeval

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt geen vervolging in tegen drie militairen die betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens een oefening in Ossendrecht. De zaken tegen hen zijn geseponeerd, omdat uit onderzoek blijkt dat ze ten onrechte werden verdacht van dood door schuld, zo maakte het OM Oost-Nederland woensdag bekend.

Een 35-jarige instructeur in opleiding kwam om het leven op een schietbaan toen hij werd getroffen door meerdere kogels. Dat gebeurde in het zogeheten shootinghouse van de politieacademie in Ossendrecht.

De schutter, de hoofdinstructeur en de toezichthouder waren verdachten. Uit onderzoek blijkt dat bij de schutter geen sprake was van opzet of verwijtbare schuld. De twee instructeurs valt niets strafrechtelijk te verwijten. Zij vertrouwden erop dat de baan was gekeurd en veilig was. Maar het blijkt nu dat de locatie niet goed was en niet gebruikt had mogen worden.