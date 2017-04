Geen steun voor sluiten tippelzone Arnhem

De Arnhemse coalitiepartijen CDA, D66 en SP voelen vooralsnog weinig voor het sluiten van de tippelzone in de stad.

Dat bleek maandagochtend uit een rondgang van dagblad de Gelderlander.

Sluiting van de zone is een wens van CU-wethouder Haga. De bestuurder heeft nog geen concreet voorstel gepresenteerd, maar al wel laten doorschemeren dat het opdoeken van de zone voor haar een serieuze optie is.

De Arnhemse baan voor straatprostituees ging open in 1996, voornamelijk om een eind te maken aan de overlast van drugsverslaafde sekswerkers in de stadswijken Klarendal en het Spijkerkwartier. De stadsbestuurders spraken overigens liever van een zorgzone, vanwege de aanwezigheid van hulpverleners en van diverse voorzieningen, zoals een huiskamer, op het terrein.

Na de opheffing van het bordeelverbod in 2000 nam de overlast door illegale prostitutie rond de tippelzone toe. Illegale sekswerkers uit andere delen van het land, bijvoorbeeld de Randstad, vestigden zich in Arnhem in de hoop daar nieuwe klanten te treffen. Het Arnhemse college besloot daarop een vergunningensysteem te introduceren. Na een stevig debat in de gemeenteraad startte Arnhem in 2012 een ontmoedigingsoffensief. Aanvragen voor nieuwe werkvergunningen voor de tippelzone werden geweigerd. Ook probeerden hulpverleners de circa dertig vrouwen die er nog actief waren te overreden om via het uitstapprogramma Next Step de seksbranche te verlaten.

Dit jaar zijn er nog maar negen vergunningen verstrekt aan de vrouwen. Om die reden hoopt de tweekoppige CU-fractie in Arnhem, net als Haga, de zone op termijn te kunnen sluiten. „Uiteraard niet zonder begeleiding van de vrouwen die daar nog werkzaam zijn”, voegde de partij daar recent op haar website aan toe.

Dat de negen sekswerkers uit het zicht van de overheid dreigen te raken, is voor veel Arnhemse raadsfracties, waaronder de coalitiefracties D66 en SP, reden de zone voorlopig open te houden. Ook de nog overgebleven straatprostituees keerden zich via de media tegen een mogelijke sluiting. „Dit is ons leven. Accepteer en respecteer dat”, aldus een van hen recent in de Gelderlander.