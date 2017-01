Geen operaties in MC Slotervaart

Ziekenhuizen in de regio Amsterdam hebben dinsdag ook last van de stroomstoring. In het MC Slotervaart worden dinsdag geen operaties en andere ingrepen uitgevoerd. De poliklinieken blijven tot 12.00 uur dicht.

In het OLVG werd na de stroomuitval overgeschakeld naar het noodaggregaat. „We hadden gewoon stroom en nu gaat het weer op de normale manier. Het is alleen nog een beetje wiebelig, dus daarom kan het zijn dat operaties iets worden opgeschoven”, zei een woordvoerster.

Omdat het openbaar vervoer dinsdagochtend vroeg niet reed, had het personeel wel wat moeite om bij het ziekenhuis te komen. Mensen in de nachtdienst hebben daarom wat langer doorgewerkt, aldus het ziekenhuis.