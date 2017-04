Geen museum voor vrede in Den Haag

Er komt geen museum voor vrede en recht in Den Haag. Burgemeester en wethouders zijn donderdag tot de slotsom gekomen dat het plan financieel niet haalbaar is.

Om het museum te realiseren zou een gemeentelijke bijdrage van 22 miljoen euro nodig zijn. Bovendien zou er elk jaar 1 miljoen euro moeten worden bijgepast om de exploitatie rond te krijgen, aldus de gemeente. Dat geld is er niet, omdat ook al wordt geïnvesteerd in plannen voor het Museumkwartier, de omgeving van de Hofvijver en het Lange Voorhout. Het museum had meer toeristen naar Den Haag moeten lokken.