Geen goede zorg voor psychische ziekte

De meeste psychische patiënten krijgen geen passende zorg en hulp.

Dat vindt 77 procent van de 10.000 deelnemers aan een enquête van het Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en belangenorganisatie Ieder(in), zo bleek maandagmorgen.

Voor mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking is de zorg onvoldoende passend, zegt de meerderheid van de ondervraagden. Ze zeggen dat er niet naar ze wordt geluisterd en dat ze niet over hun eigen zorg en hulp kunnen meebeslissen.

Van de ondervraagden wil 88 procent graag over het beleid meepraten met verzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders. Slechts 15 procent krijgt die mogelijkheid.

Drie op de tien geënquêteerden zeggen vanwege de kosten af te zien van zorg. Ze halen bijvoorbeeld medicijnen niet op, gaan niet naar de specialist, stoppen met dagbesteding of maken geen gebruik meer van jeugdhulp.

Als zij het voor het zeggen zouden hebben, zouden ze het eigen risico en de eigen bijdragen verlagen.

Depressieve jongeren

Nederlandse jongeren praten niet over depressieve gevoelens met hun leerkrachten of klasgenoten. Dat bleek maandag uit een grootschalige enquête op Facebook onder ruim 11.000 jongeren tussen de 12 en de 19 jaar.

„Ik ben enorm geschrokken van deze cijfers”, reageert psychiater Esther van Fenema aan het LUMC Leiden. „Deze cijfers tonen aan hoe groot de schaamte onder jongeren over depressieve gevoelens nog is en hoe hard het nodig is om voorlichting te geven aan scholen, jongeren en hun ouders.”

Ruim 56 procent van de 11.000 ondervraagde jongeren maakt depressieve periodes door, blijkt uit de enquête.