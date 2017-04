Geen extra koopzondag in Veenendaal

In Veenendaal worden dit jaar vooralsnog niet meer dan vijf koopzondagen gehouden. De gemeenteraad verwierp woensdagavondavond moties van Lokaal Veenendaal voor een zesde koopzondag of een zevende buitenevenement op zondag.

Zes fracties hadden om een spoeddebat gevraagd nadat vorige week bekend werd dat Winkelstad Veenendaal, de belangenorganisatie van de ondernemers in het centrum van Veenendaal, de voor 30 april geplande koopzondag had geannuleerd.

Juni vorig jaar besloot de gemeenteraad winkels in Veenendaal gedurende een jaar bij wijze van proef toe te staan op zondag geopend te zijn als er een buitenevenement plaatsheeft. Het gemeentelijke evenementenbeleid heeft het aantal buitenevenementen op zondag begrensd op zes, zodat er maximaal zes zondagen per jaar een koopzondag kan worden gehouden. In september zal de gemeenteraad het experiment evalueren.

Aanleiding voor de hernieuwde discussie was de jaarlijkse kermis die eind maart, begin april werd gehouden. Daarmee waren twee zondagen gemoeid. SGP-fractievoorzitter Both stelde begin april in een overleg met een ambtenaar over een ander onderwerp een terloopse vraag hoe met het oog op de koopzondagen zou worden omgegaan met de twee ‘kermiszondagen’.

In reactie op een memo van de gemeentelijke evenementencoördinator over de vraag vanuit de SGP stelden burgemeester Kolff (VVD) en de betrokken wethouders van VVD en D66 dat niet zou worden afgeweken van het door de gemeenteraad vastgestelde maximum van zes buitenevenementen op zondag. De kermis telt volgens hen voor twee buitenevenementen. Op beide kermiszondagen had een koopzondag gehouden mogen worden.

Winkelstad Veenendaal, hiermee geconfronteerd, liep de koopzondag in april vervallen, ook omdat daarvoor nog geen evenement gepland stond. Dat ontlokte SGP’er Both de kanttekening dat de koopzondag dan ook niet had mogen plaatshebben, gezien de nadrukkelijke koppeling in de winkeltijdenverordening met een evenement.

Lokaal Veenendaal wees erop dat de zes data voor koopzondagen in 2017 eind vorig jaar wel in overleg met de gemeente waren vastgesteld. “Die data zijn bekendgemaakt, bij consumenten en winkeliers is dan ook de verwachting ontstaan dat in 2017 zes koopzondagen worden gehouden.” De partij wilde daarom met twee moties alsnog de zesde koopzondag mogelijk maken. “Dat is tussentijds de spelregels veranderen”, vond ChristenUnie-woordvoerder Van Braak.

Volgens een van de moties zou Winkelstad Veenendaal alsnog in staat gesteld moeten worden dit jaar die zesde koopzondag te organiseren rond de jaarlijkse wielerronde, of als die niet doorgaat enig ander evenement. De collegepartijen VVD en D66 wilden daar wel in meegaan omdat het aantal koopzondagen tot de afgesproken zes beperkt blijft. De motie werd verworpen met 16 stemmen voor (D66, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks en Denk) voor en 17 tegen. “Er is geen evenement vervallen, dus valt er niets te compenseren”, meende SP-raadslid Breur.

De tweede motie stond Winkelstad Veenendaal toe dit jaar een zevende buitenevenement op zondag te organiseren, mits daaraan de zesde koopzondag gekoppeld wordt. VVD en D66 wilden vasthouden aan het maximum van zes buitenevenementen op zondag. Die motie kreeg daarom slechts de steun van tien raadsleden.

De resterende koopzondagen staan gepland voor mei, juni, september (rond de opening van het culturele seizoen) en december (vlak voor Kerst). De laatste twee vervallen mogelijk als de gemeenteraad komend najaar bij de evaluatie van de koopzondagen tegen permanente invoering van de koopzondag stemt.