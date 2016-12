Geboortegolf in Elspeter schaapskooi

Herder Gartman van der Steeg van de schaapskudde Elspeet en Vierhouten is tevreden over de geboorte van lammetjes in de schaapskooi te Elspeet. Er waren honderd schapen drachtig dit seizoen. Het eerste lammetje is op Eerste Kerstdag geboren.

Op donderdag waren er acht lammetjes geboren. Daarbij zijn twee tweelingen. Het achtste lam is donderdag gewoon tijdens het weiden op de hei ter wereld gekomen. „Wie op kraamvisite wil komen is hartelijk welkom”, aldus Van der Steeg, „maar ga alleen de schaapskooi in als er een herder aanwezig is.”