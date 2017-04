Gaswinning Groningen gaat verder omlaag

De gaskraan in het door aardbevingen getroffen Groningen gaat opnieuw verder dicht. Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) kondigde dinsdag aan dat er vanaf oktober hooguit 21,6 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald.

Kamp reageerde daarmee op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgens de toezichthouder kan alleen een verlaging van de gasproductie in de noordelijke provincie het aantal aardbevingen verminderen. Verder moet de winning zo gelijkmatig mogelijk gebeuren, met zo min mogelijk uitschieters naar boven of beneden.

Nu mag er jaarlijks hooguit 24 miljard kuub Gronings gas worden gewonnen. Alleen in een koude winter mag dat oplopen tot maximaal 27 miljard kuub.

Afgelopen jaar steeg het aantal aardbevingen in en rond Loppersum. De zogenaamde aardbevingsdichtheid - het aantal bevingen per vierkante kilometer per jaar - ging in 2016 van 0,12 naar 0,22. Het SodM adviseert de gaswinning met 10 procent omlaag te doen als de grenswaarde van 0,25 wordt bereikt. Daar wil Kamp dus niet op wachten. „Voor het kabinet is de veiligheid van de inwoners van Groningen leidend bij het nemen van besluiten over de gaswinning”, aldus de minister.

Volgens de Groninger Bodem Beweging bewijst de verdere verlaging van de gaswinning dat Kamp eerder jokte toen hij zei dat er niet minder gas kon worden gewonnen dan het nu geldende productieplafond van 24 miljard kuub per jaar. Gedeputeerde Eelco Eikenaar vindt dat een nieuw kabinet met een concreet afbouwplan moeten komen met verdere stappen naar beneden. „De kraan moet verder dicht”, vindt ook Milieudefensie.