Garage dicht om ‘smokkelvakjes’ in auto’s

Een garage in Amsterdam heeft dinsdag de deuren moeten sluiten omdat de politie vermoedt dat er verborgen ruimten in auto’s werden gebouwd. Die zouden gebruikt kunnen worden om drugs, wapens of geld in te verbergen.

De gemeente Amsterdam liet dinsdag weten dat het openblijven van de garage aan de Kuiperbergweg een ernstig gevaar voor de openbare orde zou opleveren. Ook moet, zo vindt de gemeente, voorkomen worden dat het bedrijf een rol blijft spelen „bij activiteiten die de openbare orde aantasten”.

De garage kwam in beeld naar aanleiding van een opsporingsonderzoek van de Nationale Politie.

Het bedrijf is voor onbepaalde tijd gesloten.