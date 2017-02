Foto moord ambassadeur World Press Photo

De foto van de moord op de Russische ambassadeur in Turkije, Andrey Karlov, is maandag uitgeroepen tot de beste foto van het jaar. Burhan Ozbilici, fotograaf voor The Associated Press, maakte de foto en wint daarmee de World Press Photo 2016, zo maakte de jury maandag bekend in Amsterdam.

Op de foto is te zien hoe de 22-jarige politieagent op 19 december in Ankara de Rus bij de opening van een fototentoonstelling doodschiet. Volgens de jury viel uiteindelijk de keus op het werk van Ozbilici vanwege „de explosieve foto die echt de haat van onze tijd weergeeft”. „Iedere keer als hij op het scherm kwam, deinsde je bijna naar achter omdat het zo’n explosieve foto is en we voelden echt dat hij de definitie belichaamt van wat de World Press Photo of the Year is en betekent.”

Voor de zestigste editie van de prestigieuze fotowedstrijd stuurden meer dan 5000 fotografen uit 125 landen meer dan 80.400 foto’s in. De jury heeft in acht categorieën prijzen uitgereikt aan 45 fotografen uit 25 landen. Onder de winnaars zijn geen Nederlanders.

De winnaar van de World Press Photo krijgt een geldbedrag van 10.000 euro. Alle foto’s die in de prijzen zijn gevallen, zijn het komende jaar te zien in een tentoonstelling, die op 14 april opent in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarna reist die naar 45 landen. De expositie trekt jaarlijks meer dan 4 miljoen bezoekers.