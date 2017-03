Forensisch rapport zaait twijfel over dood Henriquez

Een nieuwe forensisch rapport heeft maandag twijfel gezaaid over de doodsoorzaak van Mitch Henriquez in 2015. De man zou niet aan de gevolgen van een nekklem van agenten zijn bezweken, maar volgens dat rapport zeer waarschijnlijk aan de gevolgen van hartritmestoornissen of een hartstilstand.

De Haagse rechtbank heeft nu besloten tot uitstel van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee verdachte agenten. Het forensisch rapport is in opdracht van de advocaten van de agenten opgesteld.

De raadslieden van de verdachten hebben volgens de rechtbank twee weken voor de eerste zittingsdag het nieuwe forensisch rapport ingediend. Het rapport over de gewraakte aanhouding van Henriquez in het Zuiderpark noemt een hartstilstand of hartritmestoornissen als meest waarschijnlijke doodsoorzaak, maakte de rechtbank maandag bekend.

Het nieuwe rapport is opgemaakt door een forensisch arts, maar de rechtbank wil eerst commentaar van een patholoog en een andere forensisch arts horen om de inhoud van het rapport te kunnen toetsen. Naar aanleiding van het overgelegde rapport moet eerst nader onderzoek worden gedaan. De tijd tot aan de inhoudelijke behandeling die voor 6 april geagendeerd stond, is voor dat nadere onderzoek te beperkt.

De rechtbank zegt in een verklaring niet bekend te zijn geweest met dit alternatieve onderzoek naar de doodsoorzaak en dat uitstel dus niet was te voorzien. Op 6 april wordt nu een pro-formazitting belegd waarop uitsluitend het nieuwe rapport over de doodsoorzaak van Henriquez wordt besproken.