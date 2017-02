Foodwatch in gelijkgesteld in zaak paardenvlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorig jaar terecht openheid van zaken gegeven in de zaak rond vleesgroothandel Selten uit Oss. Voedselwaakhond foodwatch had via de rechter afgedwongen dat de afnemers van het vlees voor de consumenten openbaar zouden wordt gemaakt. De Raad van State heeft deze uitspraak nu bevestigd.

De vleesgroothandel van Willy Selten verkocht relatief goedkoop paardenvlees als puur rundvlees. In 2011 en 2012 had het bedrijf ten minste 336.000 kilo paard verwerkt. Dat was niet opgenomen in de boekhouding. Selten, die zei dat hij alleen maar slordig was, werd daarvoor veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. De groothandel moest 50.000 ton vlees terugroepen omdat de herkomst niet duidelijk was.

Alle grote supermarktketens, zoals Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, C1000, Deen en Vomar, maakten deel uit van het klantenbestand. Ook onder meer vleeswarenfabrikant Stegeman, salademaker Johma en aardappelverwerker CêlaVita kregen vlees.

Foodwatch is blij met het oordeel van de Raad van State.„Dit is een grote overwinning voor de consument. Als slachtoffer van voedselfraude moet je, net als bij andere vormen van fraude, malafide producten terug kunnen brengen. Openheid van zaken is bij voedselfraude zelfs nóg belangrijker, omdat de gezondheid in het geding kan zijn” aldus Ilse Griek, directeur van foodwatch.

De voedselwaakhond verwacht dat de uitspraak ook grote gevolgen zal hebben voor de informatieverstrekking bij andere voedselschandalen. De NVWA mag dankzij deze uitspraak informatie over mogelijk onveilig voedsel voortaan niet zo maar achterhouden.