Fons Hertog is oudste burgemeester

Fons Hertog is sinds zaterdag de oudste burgemeester van het land. De 69-jarige burgemeester van Huizen neemt het stokje over van Kees Veerhoek, burgemeester van Neder-Betuwe, die onlangs 70 jaar werd. Veerhoek is gestopt omdat hij de maximumleeftijd voor burgemeesters bereikt heeft. Dat meldt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

In Nederland mag een burgemeester tot zijn of haar zeventigste in functie blijven. Voor waarnemend burgemeesters geldt geen maximumleeftijd.

De oudste waarnemend burgemeester in Nederland is Koos Karssen (72), maar zijn functie als waarnemend burgemeester van Waddinxveen eindigt zeer binnenkort. Dan is Gerrit Krol (71, Het Bildt) weer de oudste waarnemend burgemeester.

De jongste burgemeester in Nederland is met 35 jaar Ben Visser, burgemeester van Scherpenzeel.