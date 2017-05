Flinke brandschade school in Schagen

Een bovenverdieping van een schoolgebouw in Schagen heeft zondagmiddag behoorlijk wat schade opgelopen door een brand. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord leek de uitslaande brand in het dak aanvankelijk moeilijk te bestrijden, maar de brandweer slaagde er toch in om het vuur snel onder controle te krijgen.

Het pand aan de Kastanjestraat is van de Jenaplanschool De Keerkring. Het is nog onzeker of de school maandag open kan. Er wordt wel geprobeerd de schade te herstellen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Volgens de Veiligheidsregio waren er geen personen in het gebouw aanwezig. Er kwam bij de brand behoorlijk wat rook vrij. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten.