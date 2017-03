Flink minder huisuitzettingen in Amsterdam

In de afgelopen drie jaar is in Amsterdam het aantal ontruimingen van corporatiewoningen - na flinke huurschulden - met een derde gedaald. Meer Amsterdammers krijgen sneller goede hulp bij geldproblemen en meer mensen ronden een schuldhulptraject met succes af. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2016 van de gemeente Amsterdam. Het gaat beter en dat komt door de aanpak, waarin preventie en wetenschap een grote rol spelen.

De inzet op het voorkomen van probleemschulden werpt zijn vruchten af, vindt de stad. Doordat mensen met geldzorgen eerder in beeld zijn, volstaan lichtere vormen van hulp. Wethouder Arjan Vliegenthart: „Wie lang van een bijstandsuitkering moet leven, loopt een groot risico op schulden. We bieden onze bijstandsgerechtigden dus meteen hulp aan als we een probleem zien ontstaan.”

Verder is het aantal beslagleggingen op een uitkering bijna gehalveerd, van 16.400 keer in 2014 naar 9300 keer vorig jaar. Het aantal huishoudens met één of meer beslagleggingen is sinds april 2014 met ruim 36 procent afgenomen.

Bij het verbeteren van de schuldhulpverlening gebruikt de stad de wetenschap: inzichten over de impact van schaarste en het functioneren van de hersenen en het gedrag van mensen zijn leidend in de Amsterdamse aanpak. Zo is gebleken dat het onverstandig is om mensen die diep in de financiële problemen zitten te laten terugvallen op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht.